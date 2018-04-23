Москва, 23 апреля, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Рынок вторичного жилья Москвы в марте и первой половине апреля текущего года недосчитался 15% покупателей. Об этом, как передают «Ведомости», говорится в обзоре риелторской компании «Инком-Недвижимость».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

По мнению экспертов, потенциальные клиенты отложили покупку жилья на неопределенный срок из-за ухудшения отношений между РФ и странами Запада, а также нестабильностью внутренней экономической ситуации (скачки курсов валют).

В исследовании говорится, что в январе 2018 г. уровень спроса (по числу внесенных авансов) был на 20% выше, чем в январе прошлого года. В феврале текущего года на вторичном рынке было заключено на 10% больше договоров о предоплате, чем годом ранее, и на 30% больше, чем в нынешнем январе.

Однако уже в марте эти показатели снизились.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 апреля были опубликованы статистические данные, согласно которым в РФ в марте 2018 г. рынок ипотеки поставил новый рекорд: потребителям было выдано более 120 тыс. кредитов на 240−250 млрд рублей.

Данные показатели превышают на 65−70% уровень марта 2017 года. За I квартал 2018 г. в общей сложности выдано ипотечных кредитов на сумму около 600 млрд рублей, что на 85% больше уровня аналогичного периода 2017 г.

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