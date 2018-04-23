Москва, 23 апреля, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Прошлая неделя оказалась для рубля довольно спокойной. Укрепившись с 63 до 60,65 руб./доллар, 20 апреля пара USD/RUB закончила неделю консолидацией в узком диапазоне 61,0 — 61,60 рублей за доллар. Новостной фон был для рубля умеренно позитивным, но российская валюта не показала вектора на значительное укрепление, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Сегодня, 23 апреля, день начался для рубля с негативной новости о заморозке активов российского бизнесмена Виктора Вексельберга. Активы Вексельберга, в отличие от Русала диверсифицированы больше и поэтому могут быть более устойчивы к санкциям.

«Но дело, прежде всего, в продолжении санкционного давления на Россию, которое может иметь для экономики страны негативное значение в среднесрочной перспективе. И что самое главное, этот негатив меняет отношение инвесторов к российским активам в целом», — пояснил эксперт.

Справиться ли ЦБ РФ и Минфин с этим давлением пока остаётся под вопросом. Но каждая новость об активизации санкций в отношении любых российских бизнесменов и компаний будет давить на рубль.

«Ни высокая нефть, ни какие-либо ответные действия России не смогут этому противостоять. Кроме того, курс доллара начал расти по отношению к основным мировым валютам, что тоже подливает масла в огонь ослабления рубля к доллару», — полагает Карякин.

Сегодня открывшись на уровне пятницы в районе 61,20 руб./доллар, пара USD/RUB за час подскочила до 61,92 руб. Чуть меньше изменения оказались в паре EUR/RUB — 75,25−75,97 руб./евро, из-за ослабления евро к доллару.

«Весь день рубль будет находиться под давлением, несмотря на высокую нефть. Ожидается выход по паре USD/RUB за уровень 62 рубля и дальнейшую консолидацию в диапазоне 62 — 62,50 руб./доллар. В паре EUR/RUB проход вверх 76,0 и диапазон 76 — 76,70 руб./евро», — считает эксперт.

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