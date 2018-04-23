Санкт-Петербург, 23 апреля, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Министра обороны РФ Сергея Шойгу просят допустить экспертов Совета по культурному наследию Петербурга в историческое здание Адмиралтейства в центре Северной столицы. Соответствующее обращение отправил депутат городского Заксобрания Борис Вишневский («Яблоко»), передает 23 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Alex «Florstein» Fedorov Главное адмиралтейство в Санкт-Петербурге

Парламентарий отмечает, что сейчас в здании Главного Адмиралтейства, которое является памятником федерального значения, идут работы по приспособлению здания для современного использования и деятельности командования Военно-морского флота РФ, которое с недавних пор находится в Санкт-Петербурге.

При этом проект никак не обсуждался с Советом по культурному наследию при правительстве Петербурга, он неизвестен экспертам и градозащитникам, хотя касается одного из самых узнаваемых архитектурных памятников города, отмечает депутат.

«Судить о проекте можно только по отдельным сообщениям СМИ, где говорилось, в частности, о планах перекрытия дворов и строительства соединительных галерей, что вызывает серьезное беспокойство. Поскольку здание находится в ведении Министерства обороны РФ, доступ в него закрыт и не имеется практически никакой информации о проводимых работах и их соответствии законодательству об охране культурного наследия», — пишет Вишневский.

В связи с изложенным и на основании статьи 44 Конституции РФ он просит Сергея Шойгу дать указание, чтобы представителей Совета по культурному наследию, ВООПИиК и депутатов Заксобрания пустили на территорию Адмиралтейства. Он также считает необходимым обсудить проект перепланировки на Совете.

«Необходимо понять, что происходит в здании Адмиралтейства. Никакие соображения секретности не отменяют норм Конституции и закона об охране памятников. Если очень надо — построили бы новое здание из бетона и стекла где-нибудь на Юго-Западе и там хранили бы свои секреты, а не устраивались в федеральном памятнике», — добавляет Вишневский на своей странице в Facebook.

Строительство здания Главного Адмиралтейства велось с 1704 по 1706 годы по проекту архитекторов Ивана Коробова и Андреяна Захарова. Здание на берегу Невы является знаковым примером русского ампира. Кораблик на шпиле считается одним из самых популярных символов Петербурга наряду с Медным всадником и ангелом на шпиле Петропавловки.

Изначально Адмиралтейство строилось в качестве верфи по чертежам, подписанным лично Петром I. О закладке первого камня 5 ноября 1704-го царь даже написал в своем походном журнале. С 1718 года здесь располагалась Адмиралтейств-коллегия, с 1827 года — Адмиралтейств-совет. Главное командование ВМФ России находится здесь с 2012 года.