Москва, 23 апреля, 2018, 08:58 — ИА Регнум. Рубль показывал 20 апреля малоактивную динамику и завершил торги практически без изменений по отношению к иностранным валютам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Нефть оставалась на высоких позициях, но также торговалась в более тесном диапазоне. По итогам сессии пара доллар/рубль обосновалась в районе отметки 61 рубль. Евро/рубль слегка просела, но удержалась над отметкой 75 рублей.

«Волатильность курса российской валюты снизилась на прошлой неделе, чем способствовало постепенное улучшение внешнеполитической ситуации.

Однако более внятному восстановлению рубля помешало возобновление покупок валюты Центробанком для Минфина в более крупных объемах после вынужденной паузы», — пояснил эксперт.

Кроме того, доллар заметно укрепился на международной арене, что в итоге свело к минимуму влияние налоговых выплат.

«Впрочем, на этой неделе российская валюта может получить более ощутимую поддержку со стороны налогового периода, и если на геополитической арене не реализуются новые риски, пик налоговых выплат вкупе с высокими ценам на нефть могут открыть путь для дальнейшего восстановления позиций рубля», — полагает Ковалев.

Однако на более долгосрочную стабилизацию курса пока рассчитывать не стоит. Тем более что на рынке энергоносителей может назреть коррекция.

«В краткосрочной перспективе пара доллар/рубль может попытаться закрепиться под отметкой 61 рубль, где важный уровень поддержки проходит в районе 60,20 рубля. Ближайшее сопротивление тем временем проходит на 61,70 рубля», — считает эксперт.

Читайте также: Доллар замахнулся на 62 рубля