Москва, 23 апреля, 2018, 08:56 — ИА Регнум. Роскомнадзор блокировал некоторые IP-адреса Google из-за Telegram. О этом говорится в сообщении ведомства на странице в соцсети «ВКонтакте».

Yuri Samoilov Блокировка сайта

В ведомстве уточнили, что компания Google не удовлетворила требования Роскомнадзора, и в нарушение вердикта суда продолжает позволять Telegram «использовать свои IP-адреса» для осуществления деятельности на территории РФ.

«В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram», — говорится в сообщении.

Напомним, 22 апреля в некоторых городах РФ пользователи интернета не смогли получить доступ к ряду сервисов Google, в частности, картам и переводчику. По предварительным данным, данная проблема была вызвана действиями Роскомнадзора, который заблокировал часть ip-адресов Google.

В частности, об этом заявили гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин и специалист по кибербезопасности Александр Литреев.

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