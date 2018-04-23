Москва, 23 апреля, 2018, 07:22 — ИА Регнум. Москва не намерена давать никаких односторонних гарантий США в сфере кибербезопасности в связи с якобы имевшими место теми или иными инцидентами. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям российского МИД Андрей Крутских.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакеры. Кремль

Таким образом он прокомментировал заявление посла США в России Джона Хантсмана о том, что американская сторона готова вернуться к консультациям в сфере кибербезопасности, если Россия не станет вмешиваться в выборы в конгресс США.

«Если он всерьез ждет от нас каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной. Никаких односторонних заявлений и заверений мы делать не будем и тем более не намереваемся признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия», — подчеркнул Крутских.

По его словам, ранее американские СМИ сообщили о вмешательстве США во внутренние дела других государств как минимум 85 раз.

«И в наши политические процессы они тоже вмешивались. Если о чем-то договариваться, то только о взаимных гарантиях. А лучше об универсальных гарантиях и правилах поведения, как уже много лет предлагает РФ», — сказал он.

Также Крутских добавил, что Россия готова к переговорам «хоть завтра», однако переговорный процесс должен быть серьезным. Москва готова подождать, если нужно, «наш бронепоезд стоит на запасном пути», сказал спецпредставитель президента РФ.

Напомним, ранее соответствующие ведомства США и Великобритании опубликовали совместное предупреждение о якобы спонсируемой правительством РФ программе по взлому сетевого оборудования государственных и частных компаний с целью получения секретных данных.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Андрей Крутских заявил, что отказ Вашингтона от ранее намеченных в Женеве консультаций с Москвой по вопросам кибербезопасности носил «хамский характер» и не останется без ответа.

Также Крутских подчеркнул, в госдепе США и не скрывали — решение об отмене консультаций носит чисто политический характер.

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