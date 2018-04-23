Анкара, 23 апреля, 2018, 07:17 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты не поставляют его стране вооружения, однако делают это для сирийских курдов, сообщает 2 апреля Kurdistan.ru.

Курды на позиции

«Мы за наши деньги не покупаем у США оружие, но, к сожалению, США делают это для террористических организаций», — подчеркнул Эрдоган.

По мнению турецкого лидера, Вашингтон это делает на безвозмездной основе: сирийские курды бесплатно получают и вооружения, и боеприпасы.

В Турции убеждены, что Отряды народной самообороны, состоящие преимущественно из сирийских курдов, являются союзниками Вашингтона по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В то же время Анкара рассматривает сирийских курдов как террористическую организацию, с которой она ведет борьбу в Африне.

Напомним, после начала операции вооруженных сил Турции «Оливковая ветвь» Соединенные Штаты заявили, что не оказывают военную поддержку Отрядам народной самообороны. Тем не менее Анкара подвергает эти сообщения сомнению.