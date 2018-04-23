Москва, 23 апреля, 2018, 07:09 — ИА Регнум. Доллар и евро подорожали 20 апреля по отношению к российской валюте, но завершили неделю в минусе. Торги на внутреннем валютном рынке по рублёвым парам открылись ростом.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Давление на российскую валюту исходило от снижения нефтяных котировок, а также повсеместного укрепления доллара США, обусловленного ростом доходности десятилетних американских облигаций в ожидании дальнейшего повышения ставок ФРС, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Доходность десятилетних облигаций выросла с 2,906% до 2,962% годовых. Рубль подешевел к евро меньше, чем к доллару, за счет падения курса евро на рынке Форекс.

Сегодня, 23 апреля, баррель Brent стоит $74 (+0,42%). Учитывая, что в России продолжается налоговый период, торги по рублёвым парам на Мосбирже откроются снижением в пределах 0,2% от пятничных цен закрытий.

Если на открытии Мрсбиржи в паре доллар/рубль не устоит поддержка 61,15 руб., то рубль укрепится к доллару до 60,75 руб.

Если курс доллара на открытии снизится до 61,15 руб. и отскочит от него вверх, то в этом случае к закрытию дня по нему ожидаю повышения котировок до 62 руб. Здесь нужно следить за общим настроением игроков на нефтяном рынке.

Курс евро на открытии рискует обновить уровень 75 рублей (минимум 19 апреля 2018 года). Если с открытия торгов европейкой сессии пара евро/доллар перейдет к росту после пятничного падения, то тогда снижение пары евро/рубль будет ограничено областью 74,90−75 рублей. В этом случае закрытие дня стоит ожидать в районе 75,60 руб.

Напомним, 20 апреля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 50 коп. (+0,83%), до 61,40 руб., курс евро — на 27 коп. (+0,37%), до 75,46 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,8 млрд (-22,22%), евро/рубль — 328,3 млн евро (+6,41%).

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