Нижний Новгород, 23 апреля, 2018, 03:40 — ИА Регнум. Дольщики не стали ждать следующего этапа банкротной процедуры застройщика многоквартирного дома на улице Жукова в Нижнем Новгороде и массово начали подавать ходатайства ещё на этапе наблюдения за ОАО «Строительно-финансовая ассоциация». В Арбитражный суд Нижегородской области уже поступило свыше 30 обращений от физических лиц, в которых они просят включить их в реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений. Сам же застройщик пытается обжаловать решение суда, вынесенное по иску министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, апелляционная жалоба подана 19 апреля 2018 года, но пока не рассмотрена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Ходатайства долевых участников начнут массово рассматривать в мае 2018 года, но они продолжают поступать в рамках банкротного дела.

Иск с требованием признать банкротом ОАО «Строительно-финансовая ассоциация» был подан министерством инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области 28 апреля 2017 года.

«Заявленные требования, ввиду частичного погашения задолженности за должника единоличным исполнительным органом должника, уточнены, размер уменьшен до суммы задолженности 39 491 447 руб. руб. 85 коп., из которых 33 992 103 руб. 44 коп. долга и 5 499 344 руб. 41 коп. пени. Уточнённые требования судом приняты», — отмечается в определении суда.

Должник является «застройщиком жилого дома, финансирование которого осуществлялось с привлечением денежных средств участников долевого строительства» на улице Жукова (между домами №8 и №10) в Приокском районе Нижнего Новгорода. Разрешение на строительство объекта выдано 26 августа 2008 года, договор аренды участка заключён 16 ноября 2007 года.

Требования министерства основаны на ранее вынесенных решениях судов, по которым застройщик не полностью выплатил образовавшуюся задолженность за аренду участка площадью 5 570 кв. м, где ведётся строительство дома.

Суд 6 марта 2018 года рассмотрел доводы сторон и ввёл в отношении строительной компании наблюдение. Следующее заседание, на котором будет рассмотрен вопрос «о применении к ОАО «Строительно-финансовая ассоциация» последующей процедуры банкротства», назначено на 6 августа 2018 года. Временным управляющим утверждён Владимир Конорев.

«С даты введения наблюдения в отношении застройщика должник может заключать исключительно с согласия временного управляющего, выраженного в письменной форме, договоры, предусматривающие передачу жилых помещений, и соглашения об изменении или о расторжении таких договоров, а также совершать иные сделки с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками», — отмечается в определении суда.

По данным ЕГРЮЛ, ОАО «Строительно-финансовая ассоциация» создано 23 января 1995 года. Гендиректором числится Борис Махалов. Из проектной декларации строящегося объекта следует, что гендиректору принадлежит 84,4% в компании.

На конце декабря 2017 года кредиторская задолженность ОАО составила 286 182 000 рублей.

По данным минстроя Нижегородской области, в реестр обманутых дольщиков включены порядка 500 человек, но сами участники долевых проектов считают, что таковых больше — около 3 тыс.