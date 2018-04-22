Санкт-Петербург, 22 апреля, 2018, 20:58 — ИА Регнум. Футболисты «Тосно» из Ленобласти на своем поле уступили пермскому «Амкару» в матче двадцать седьмого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 22 апреля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

В составе гостей голевыми действиями отметились Александр Рязанцев и Михаил Костюков.

После двадцати семи матчей в чемпионате России пермский «Амкар» пока занимает тринадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. Клуб «Тосно», набравший 24 балла, находится на пятнадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 27-й тур.

«Тосно» (Ленинградская область) — «Амкар» (Пермь) — 0:2.

Читайте также: «Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» в матче РФПЛ

А также: «Арсенал» и «Зенит» сыграли вничью