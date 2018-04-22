Москва, 22 апреля, 2018, 20:56 — ИА Регнум. 22 апреля на стадионе «РЖД Арена» в рамках 27-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги 2017/18 был разыгран матч между командами «Локомотив» и «Уфа». Матч завершился нулевой ничьей.

(сс) AnnRos Футбол

Статистика матча («Локомотив"/"Уфа»)

Удары 8/5

Удары в створ 4/3

Владение 56%/44%

Фолы 13/11

Набрав 57 очков «Локомотив» укрепился на первой позиции. «Уфа» с 36-ю баллами делит 6-е место с «Арсеналом» и «Уралом».

Составы на матч:

«Локомотив»: Гильерме, Пейчинович, Чорлука, Игнатьев, Рыбус, Фернандеш, Тарасов, Денисов, Миранчук, Миранчук, Фарфан.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Йокич, Неделчару, Сухов, Салатич, Карп, Стоцкий, Игбун, Сысуев.

Главный арбитр матча: Роман Галимов.

Предупреждения: Неделчару — 21, Игбун — 35, Карп — 43, Чорлука — 52, Гильерме — 77, Беленов — 90+2.