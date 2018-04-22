«Локомотив» и «Уфа» разошлись со счетом 0:0
Москва, 22 апреля, 2018, 20:56 — ИА Регнум. 22 апреля на стадионе «РЖД Арена» в рамках 27-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги 2017/18 был разыгран матч между командами «Локомотив» и «Уфа». Матч завершился нулевой ничьей.
Статистика матча («Локомотив"/"Уфа»)
Удары 8/5
Удары в створ 4/3
Владение 56%/44%
Фолы 13/11
Набрав 57 очков «Локомотив» укрепился на первой позиции. «Уфа» с 36-ю баллами делит 6-е место с «Арсеналом» и «Уралом».
Составы на матч:
«Локомотив»: Гильерме, Пейчинович, Чорлука, Игнатьев, Рыбус, Фернандеш, Тарасов, Денисов, Миранчук, Миранчук, Фарфан.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Йокич, Неделчару, Сухов, Салатич, Карп, Стоцкий, Игбун, Сысуев.
Главный арбитр матча: Роман Галимов.
Предупреждения: Неделчару — 21, Игбун — 35, Карп — 43, Чорлука — 52, Гильерме — 77, Беленов — 90+2.