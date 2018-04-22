Париж, 22 апреля, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин является «сильным человеком». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью FoxNews.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Он (Путин) сильный и умный, — сказал Макрон. — Но не будьте наивными. Он настроен на вмешательство в наши демократии. Поэтому я считаю, что мы не должны проявлять слабость с президентом Путиным. Когда ты слаб, он это использует».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 17 апреля президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны ЕС защищать модель либеральной демократии перед лицом усиливающихся автократических режимов и «нелиберальных демократий» внутри самого ЕС.

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