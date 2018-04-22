Ереван, 22 апреля, 2018, 19:25 — ИА Регнум. Напряженная ситуация, которую можно наблюдать в Армении, достигла опасной черты. Об этом сообщил президент Армении Армен Саркисян, заявление которого обнародовано на сайте главы государства.

Weforum.org Армен Саркисян

По его словам, нетерпимость, «висящая в воздухе» в стране, достигла уже своей высшей точки.

«Призываю всех, прежде чем сделать любой шаг, проявить крайнюю сдержанность и ответственность, строжайше следовать духу и букве закона, не выходить из рамок прав и обязанностей гражданина Армении, не выходить из рамок ваших должностных полномочий», — заявил Саркисян.

Саркисян также добавил, что для того, чтобы снизить напряженность, он лично готов провести встречу с депутатом Национального собрания Николом Пашиняном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Армении сохраняется крайне напряженная ситуация. Сторонники оппозиции перекрыли ряд центральных улиц, полиция уже задержала около 200 участников акций протеста.

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