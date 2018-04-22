Кабул, 22 апреля, 2018, 18:57 — ИА Регнум. Количество погибших в результате взрыва, прогремевшего 22 апреля в столице Афганистана Кабуле, увеличилось до 57 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Masoud Akbari Кабул

«57 человек признаны погибшими, еще 119 человек получили ранения», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в Кабуле прогремел мощный взрыв рядом с центром выдачи документов. По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Ответственность за кровавую акцию взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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