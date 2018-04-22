Вашингтон, 22 апреля, 2018, 17:14 — ИА Регнум. На завершившейся в Вашингтоне встрече министров финансов и глав Центробанков стран «G20» было обсуждено влияние торговых споров на рост глобальной экономики. Однако конкретные меры в торговой сфере не рассматривались. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление Николаса Духовне, министра финансов Аргентины, являющейся очередным председателем G20.

Цитата из х/ф «Граница пустоты». Реж. Мари Асато. 2014. Япония Шёпот на ухо

По мнению Духовне, торговые споры являются одним из рисков, ведущих к спаду в глобальной экономике. Члены «Группы 20» обсудили также разрушительное влияние на глобальную экономику перестройки торговой системы. Будучи важнейшей платформой управления глобальной макроэкономикой, G20, главным образом, обсуждает то, как именно торговля влияет на экономический рост, а не рассматривает принятие конкретных мер в сфере торговли. Несмотря на ряд противоречий по торговым вопросам между членами «Группы 20» в прошедшие месяцы, все они в равной степени понимают важность торговли для экономического процветания и повышения производительности труда, — считает аргентинский министр.

Глава Центробанка Аргентины Федерико Штурценеггер на пресс-конференции отметил, что как развитые экономики, так и экономические субъекты с формирующимися рынками осознают необходимость более справедливого разделения выгод от торговли и выступают в поддержку мультилатерализма, то есть многосторонности.