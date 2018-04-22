Калуга, 22 апреля, 2018, 16:35 — ИА Регнум. Сотрудниками калужской полиции в ходе реализации оперативной комбинации выявлена и пресечена деятельность наркопритона.

Николай Русаков. Курильщики опиума. 1927

Как сообщили 22 апреля ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД РФ, по версии правоохранителей, 39-летние мужчина и женщина в одной из квартир Калуги по месту своего жительства организовали и содержали притон, предоставляя наркозависимым лицам жилое помещение для употребления наркотических средств.

Противоправная деятельность граждан была задокументирована полицейскими в установленном законом порядке. По месту жительства подозреваемых оперативниками обнаружены и изъяты приспособления для курения, шприцы, иные предметы, используемые для приготовления и употребления запрещенных препаратов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 232 Уголовного кодекса РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста. Устанавливаются иные лица, возможно причастные к противоправной деятельности.

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Напомним, в 2017 году калужскими полицейскими было выявлено 19 преступлений, связанных с организацией либо содержанием притонов для потребления наркотических средств.

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