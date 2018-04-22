Ереван, 22 апреля, 2018, 16:32 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Армении сообщила об аресте трех депутатов парламента страны — Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна. Как сообщает пресс-служба ведомства аресте произведены в рамках уголовного дела Специальной следственной службы и с целью предотвращения преступления по статье 225.1 УК.

Faceebok Арест Арарата Мирзояна (слева) и Сасуна Микаеляна (справа)

Статья 225, часть 1. Организация массовых беспорядков, сопровождаемых с насилием, погромами, поджогом, разрушением или имущественным ущербом, используя огнестрельное оружие, взрывчатые вещества или взрывчатые устройства, или вооруженным сопротивлением представителю властей, наказана с заключением за срок 4−10 лет.

В частности, говорится в сообщении, депутаты с 13 апреля организовали и провели митинги, игнорируя ограничения уполномоченного органа — мэрии Еревана, а 19−22 апреля организовали различные акции, о которых в установленном законом порядке не уведомили уполномоченные органы. Кроме того, сообщает источник, организаторы митингов не соблюдали порядок их проведения. «В ходе незаконных собраний и шествий Никол Пашинян, Арарат Зурабян и Сасун Микаелян периодически направляли граждан на блокирование городских улиц, зданий государственных ведомств, а также врывались в том числе и особо охраняемые здания и препятствовали работе учреждений. Во исполнение этих призывов организаторы и участники этих митингов периодически на протяжении определенного времени закрывали ряд проспектов и улиц, транспортные развязки, блокировали здания государственных органов и местного самоуправления, а также входы в частные организации, препятствуя их нормальной работе, применяли насилие в отношении правоохранителей и иных лиц, несоразмерно ограничивая права граждан и интересы общества.

Во исполнение этих призывов организаторы и участники этих митингов периодически на протяжении определенного времени закрывали ряд проспектов и улиц, транспортные развязки, блокировали здания государственных органов и местного самоуправления, а также входы в частные организации, препятствуя их нормальной работе, применяли насилие в отношении правоохранителей и иных лиц, несоразмерно ограничивая права граждан и интересы общества», — говорится в сообщении.

Согласно источнику, спикер парламента Армении в установленном законом порядке был проинформирован об арестах.

Напомним, что 22 апреля утром премьер-министр республики Серж Саргсян провел встречу с организатором акций протеста Николом Пашиняном, которая закончилась ничем. Пашинян настаивал на обсуждении ухода Саргсяна с поста и передаче власти.