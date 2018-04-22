Вашингтон, 22 апреля, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Американская компания Google проверяет информацию о проблемах с доступом к интернет-сервисам компании в ряде городов России. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба Google.

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Напомним, ранее сегодня стало известно, что в некоторых городах России пользователи интернета не смогли получить доступ к ряду сервисов Google, в частности, картам и переводчику.

«Мы знаем о сообщениях, что некоторые пользователи в России не имеют доступа к некоторым сервисам Google. Мы разбираемся в этих сообщениях», — сообщили в Google.

По данным сервиса Down Detector, который отслеживает жалобы на сбои в работе сайтов, количество сообщений о проблемах с доступом к Google резко выросло около часа ночи 22 апреля.

По предварительным данным, данная проблема была вызвана действиями Роскомнадзора, который заблокировал часть ip-адресов Google. В частности, об этом заявили генеральный директор провайдера Diphost Филипп Кулин и специалист по кибербезопасности Александр Литреев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 16 апреля Роскомнадзор по решению суда безуспешно пытается заблокировать мессенджер Telegram. Администрация мессенджера пока успешно обходит блокировки благодаря смене ip-адресов. В ответ на это Роскомнадзор решил работать по площадям и число заблокированных ip-адресов перевалило за 10 млн.