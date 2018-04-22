Кабул, 22 апреля, 2018, 13:28 — ИА Регнум. В Кабуле прогремел мощный взрыв рядом с центром выдачи документов. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает TOLOnews.

U.S. Marine Corps Взрыв

По данным полиции, взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник. Взрыв произошел рядом со зданием центра выдачи документов.

На данный момент известно о 31 погибшем. 50 человек получили ранения.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из террористических организаций.