Москва, 22 апреля, 2018, 09:44 — ИА Регнум. Более 40 тыс. человек остаются без электроснабжения в Центральном федеральном округе России. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Уинслоу Хомер. После урагана. 1899

Сообщается, что в Тверской области 19,6 тыс. человек остаются без электроснабжения, в Московской области — 5,4 тыс. человек, в Рязанской — 5,3 тыс. человек, в Смоленской — около 1,4 тыс.

Во Владимирской области без электроснабжения остаются 41 населённый пункт (3,8 тыс. человек), в Тульской области — 38 населенных пунктов (4,8 тыс. человек).

Напомним, ранее МЧС сообщило, что в результате урагана, пронесшегося над Центральным федеральным округом, без электроснабжения остались 73 тыс. человек. Ведутся восстановительные работы.