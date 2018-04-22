Ереван, 22 апреля, 2018, 09:22 — ИА Регнум. В Ереване, в гостинице «Марриот Армения» 22 апреля в 10:00 по местному времени началась двусторонняя встреча премьер-министра страны Сержа Саргсяна и требующего его ухода с поста оппозиционного депутата парламента Никола Пашиняна. Встреча проходила в открытом для СМИ режиме.

Photolure Серж Саргсян и Никол Пашинян

Начав разговор, Саргсян отметил, что он рад отклику оппозиции на многочисленные призывы о диалоге. «Я плохо представляю, о чем можно вести переговоры при десятках журналистах, и тем не менее рад», — отметил премьер-министр.

Пашинян отметил, что он не пришел на диалог, а пришел обсудить вопрос отставки Саргсяна и передачи власти. Оппозиционер отметил, что Саргсян не владеет новой ситуацией, которая сложилась в Армении, поскольку его дезинформируют о ней. «С нами никто не может говорить тоном угроз, у вас нет той власти, которую вы себе представляете», — отметил Пашинян.

Саргсян призвал Пашиняна вернуться в правовое поле и не забывать об ошибках прошлого, в частности, о событиях марта 2008 года. «Это не переговоры, это не диалог. Это просто ультиматум, шантаж государства, законных властей. Вы не представляете уровень ответственности, вы не извлекли уроков из 1 марта [2008 года — ред.]. Если мы будем говорить в таком тоне, мне остается только дать совет, чтобы вы вернулись в правовое поле и вообще в рамки логических действий. В противном случае вся ответственность ляжет на вас. Фракция с 7−8 процентами не может говорить от имени народа. И у меня нет желания продолжать с вами разговор. Если вы не готовы выполнять требования государства, до свидания», — отметил Саргсян и, обратившись к журналистам со словами «сами делайте выводы», покинул зал.