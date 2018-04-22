Волгоград, 22 апреля, 2018, 07:49 — ИА Регнум. В век индивидуализма, когда на первый план выходят аполитичность, ацентризм и социально-политическая индифферентность, молодежь легко поддается манипулированию через мнимую свободу в интернет-пространстве. В этих условиях особенно важно воспитать в подрастающем поколении ответственную гражданскую позицию, заявил итальянский педагог, заведующий кафедрой гуманитарных наук международного факультета Всероссийского национального исследовательского медицинского университета Эмилиано Меттини, во время выступления на прошедшей в Волгограде международной научно-практической конференции «Национально-ориентированная педагогика А.С. Макаренко как важнейший фактор современного воспитания», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Материалы Макаренко и о Макаренко. XIV Макаренковские педагогические чтения

Современное глобальное общество, отмечает Меттини, дает человеку свободу общения, в основном виртуального, но гражданской позиции как таковой сегодня не формируется.

«Представьте себе, мы сегодня считаем себя свободными, потому что у нас есть доступ к интернету, доступ к социальным сетям. Мы ставим свои лайки (слово, которое я ненавижу). Но это вопрос о манипулировании сознанием человека, а человек при этом остается несвободным. Человек несвободный потому, что свобода — это не значит идти туда, куда тебя направляют. Свободный человек принимает самостоятельные решения. Вот это свобода. А когда мы ставим «лайки» и делаем «репосты», мы лишь повторяем за другими, не воспринимая информацию критично», — сообщил Меттини.

По мнению итальянского педагога, сейчас мы наблюдаем моральную деградацию современной молодежи. Молодые люди проявляют активность только перед экраном компьютера, а в реальности они становятся безучастными, апатичными и безразличными ко всему, что происходит вокруг. Особенно ярко эти дегенеративные процессы идут на Западе.

ИА REGNUM Эмилиано Меттини. XIV Макаренковские педагогические чтения

«Нам постоянно говорится: западная цивилизация, западная культура — это очень хорошо. А ничего хорошего и нет, — заявил Меттини. — Именно потому, что нет воспитания детей в русле тех ценностей, которые касаются гражданственности, ответственности за свои поступки перед обществом».

Усугубляет ситуацию и стремительное падение авторитета педагога. По словам ученого, в Италии не редкостью стали случаи, когда ученики или даже их родители, избивают преподавателей. Этого бы не произошло, если бы подрастающее поколение воспитывалось должным образом, считает Меттини.

По его словам, у молодежи необходимо формировать гражданственность, то есть понимание своей ответственности перед государством. Сформировать ее можно только внутри коллектива и с помощью коллектива. При этом не значит, что индивид должен слепо копировать принятые обществом установки. Если ты идешь против коллектива, утверждал Макаренко, то твое сопротивление может быть поводом и для твоего собственного развития, и для развития коллектива.

Латиняне говорили Civis Romanus sum (Я — римский гражданин), подразумевая при этом не только права, но и светские и религиозные обязанности, которые накладывает на них статус гражданина Рима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгограде прошли XIV Макаренковские педагогические чтения. Научно-практическая конференция «Национально-ориентированная педагогика А.С. Макаренко как важнейший фактор современного воспитания» была посвящена 130-летию со дня рождения Макаренко и 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.