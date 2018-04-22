Москва, 22 апреля, 2018, 04:59 — ИА Регнум. Активы российского бизнесмена Виктора Вексельберга заморожены из-за санкций США. Их стоимость оценивается в $1,5−2 млрд, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два информированных источника.

Деньги

Заморозке подверглись долларовые банковские счета подконтрольных «Ренове» компаний. На некоторое время были заблокированы зарплатные счета ряда сотрудников швейцарского отделения «Реновы». Счета открыли после проведения проверок.

«Европейские и особенно швейцарские банки чрезмерно осторожны», — сказал один из собеседников агентства.

Источник пояснил, что вторичные санкции имеют трансграничный характер и оказывают влияние на страны, которые не намерены следовать примеру США или даже не согласны с введением ограничений.

Ранее правительство Швейцарии способствовало выводу из-под санкций швейцарской компании «Реновы» — Sulzer. Руководство компании и Вексельберг рассчитывают, что швейцарские власти помогут решить возникшие проблемы, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг оказался в числе российских бизнесменов, попавших в черный список минфина США от 6 апреля. Помимо «Реновы», под санкциями оказались, к примеру, миллиардер Олег Дерипаска и компания «Русал».

19 апреля стало известно о встрече Вексельберга с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Бизнесмен передал Медведву обращение компании, в котором говорится о последствиях санкций США. О конкретных механизмах помощи бизнесмен, как сообщалось, не просил. Глава правительства со своей стороны пообещал Вексельбергу поддержку.

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