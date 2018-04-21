Ереван, 22 апреля, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Утром 22 апреля, в 10.00 в гостинице «Мариотт» в Ереване Никол Пашинян встретится с премьер-министром Армении Сержем Саргсяном. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в видеосообщении на своей странице в Facebook руководитель партии «Гражданский договор», глава оппозиционной парламентской фракции «Елк», лидер протестного движения «Мой шаг» Никол Пашинян.

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«После моего вчерашнего заявления, после сегодняшней встречи с президентом Арменом Саркисяном мы получили подтверждение, что Серж Саргсян готов встретиться и обсудить повестку своей отставки. И вот, завтра утром, в 10.00 в гостинице «Мариотт» состоятся мои переговоры с Сержем Саргсяном об условиях его отставки и передачи власти без потрясений.

Я хочу проинформировать, что в связи с этим наши мероприятия в административном районе Эребуни завтра состоятся не в 11.00, а в 12.00−12.30», — сказал Никол Пашинян.

Напомним, что ранее на площадь Республики во время митинга президент Армении Армен Саркисян провел короткую беседу с Николом Пашиняном, а затем встретился также с премьер-министром Сержем Саргсяном.

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Выступая сегодня, 21 апреля, на митинге оппозиции в Ереване Никол Пашинян заявил, что во время его беседы с президентом Арменом Саркисяном на площади Республики он подтвердил свою позицию о том, что переговоры могут вестись только об условиях отставки Сержа Саргсяна и мирной передачи власти без потрясений.

«Никакой другой темы у нас на повестке дня быть не может», — отметил он.

При этом, Пашинян заявил, что такие переговоры должны вестись в каком-либо нейтральном месте, например, в гостинице «Марриотт Армения» на площади Республики, либо в какой-либо другой гостинице.

Никол Пашинян повторил программу по осуществлению мирной передачи власти, которую он озвучил на вчерашнем митинге. Он вновь подчеркнул, что они готовы вести переговоры только на тему отставки Сержа Саргсяна. Пашинян, однако, отметил, что из тактических соображений. для того, чтобы вести переговоры более гибко, у них в арсенале есть и план «Б», и план «В».

Лидер оппозиции попросил присутствующих на митинге уполномочить его для ведения таких переговоров. На это митингующие стали одобрительно скандировать «Никол! Никол!»

Никол Пашинян также отметил важность того, чтобы протесты оставались мирными. Обращаясь к гражданам, он вновь призвал их констатировать, что те люди, которые, возможно, будут совершать насилие, не являются членами движения.

По словам Пашиняна на сегодняшней встрече с Арменом Саркисяном он также сказал Саркисяну, что хотя у президента нет больших полномочий, но он является гарантом Конституции. Поскольку, как подчеркнул Пашинян, у власти нет оснований применять силу против демонстрантов, если их протест остается мирным, если сила все же будет применена, ответственность за это ляжет на Армена Саркисяна.

Утром 21 апреля премьер-министр Серж Саргсян призвал Никола Пашинян немедленно начать политический и диалог и сесть за стол переговоров, а полиция пригрозила разогнать митинг.