Москва, 21 апреля, 2018, 20:16 — ИА Регнум. Пострадавшая во время урагана в Москве девочка скончалась в местной больнице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети Twitter.

Александр Мотин После урагана

«Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось, — написал градоначальник. — Выражаю глубокое соболезнование ее родителям».

Собянин также добавил, что количество пострадавших во время урагана в столице, по уточненным данным, увеличилось до 12 человек.

Напомним, в Москве и Подмосковье из-за усиления ветра действует «оранжевый» уровень погодной опасности.

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