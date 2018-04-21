Москва, 21 апреля, 2018, 19:15 — ИА Регнум. В Москве во время урагана пострадали семь человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети Twitter.

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«По предварительным данным, ураган не обошелся без пострадавших, — написал Собянин. — В больницы доставлены трое детей и четверо взрослых».

По его словам, в результате разгула стихии были повалены сотни деревьев.

«Городские службы приступили к ликвидации последствий», — написал градоначальник.

Собянин также добавил, что в российской столице «с большой вероятностью с 20:00 до 22:00 вновь будет усиление ветра».

Напомним, в столичном регионе из-за усиления ветра действует «оранжевый» уровень погодной опасности.

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