Ереван, 21 апреля, 2018, 19:09 — ИА Регнум. Экс-президент Армении, действующий премьер-министр Серж Саргсян считает, что его назначение на должность премьер-министра «было обусловлено одним простым обстоятельством».

Primeminister.am Серж Саргсян

«В этом геополитически сложном регионе и в полный вновь возникающих вызовов период мы обязаны обеспечить безопасное развитие страны и продолжить усилия, направленные на достойное разрешение арцахской [карабахской — ИА REGNUM ] проблемы, — написал Саргсян в своем ответе на открытое письмо группы выпускников фонда «Луйс». — В моем представлении, отмеченные проблемы решаемы, после чего управление страной могут принять другие деятели».

Сочтя необходимым, чтобы выпускники непосредственно от него услышали краткий ответ на высказанную ими озабоченность, Саргсян заверил:

«Демократия в Армении никогда не будет переживать регресса. Наши достижения прошлых лет по созданию прочной и развивающейся демократии необратимы и гарантированы реформированной Конституцией», — согласно официальному сайту премьер-министра Армении, написал Серж Саргсян.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне протестов в Армении Азербайджан активизировал свои военные действия на фронте в Нагорном Карабахе.