Степанакерт, 21 апреля, 2018, 18:41 — ИА Регнум. «Начиная с 14:25 часов 21 апреля противник интенсивно нарушает режим перемирия из оружия различного калибра. Помимо нарушения режима перемирия, на различных участках линии соприкосновения, в частности, на восточном и юго-восточном, замечены активные передвижения живой силы и военной техники противника.

Sputnik Военнослужащие МО Республики Арцах

Передовые подразделения Армии обороны внимательно следят за действиями противника и в случае необходимости прибегают к вытекающим из ситуации шагам», — говорится в заявлении министерства обороны НКР.

В Армении резко обострилась внутриполитическая ситуация, после того как 17 апреля экс-президент Серж Саргсян после десяти лет правления стал премьер-министром Армении. Движение «Сделай шаг, отвергни Сержа» под руководством депутата парламента Никола Пашиняна требует, чтобы Саргсян ушел в отставку. Уже девятый день в Ереване и других городах Армении продолжаются многотысячные акции гражданского неповиновения.