Ереван, 21 апреля, 2018, 18:30 — ИА Регнум. Президент Армении Армен Саркисян вышел на встречу митингующим в Ереване и сейчас разговаривает с лидером оппозиционного движения, выступающего против премьерства Сержа Саргсяна, Николом Пашиняном.

Sputnik / Asartur Yesayants Президент Армении Армен Саркисян (справа) и Никол Пашинян (слева) на площади Республики в Ереване

До этого президент Саркисян посредством своей пресс-службы выступил с обращением к обществу, в котором выразил беспокойство ситуацией в стране:

Выражаю мое глубокое беспокойство в связи с создавшейся в республике ситуацией. Висящая в воздухе нетерпимость достигла высшей точки. Меня глубоко беспокоит отказ от предложения диалога, что может привести к конфронтации. Следовательно, обращаюсь ко всем, на минуту остановиться и трезво подумать, к каким последствиям может привести это противостояние. Это не политический призыв, а обращаюсь к вам как родитель, как друг и как армянин. Призываю всех, прежде чем сделать любой шаг, проявить крайнюю сдержанность и ответственность, строжайше следовать духу и букве закона, не выходить из рамок прав и обязанностей гражданина Армении, не выходить из рамок ваших должностных полномочий. Любое политическое требование, сколь бы обоснованным ни казалось, если будет подвергать опасности здоровье и жизнь гражданина, становится лишенным смысла. К сожалению, у нас есть такой опыт, и мы не должны позволить, чтобы этот опыт повторился. Не будет победителей и побежденных, пострадаем все мы, пострадает страна. Необходимо ослабить напряженность. Нельзя допустить, чтобы разделяющий стороны водораздел было невозможно связать мостом. Следовательно, я готов встретиться с депутатом Национального Собрания Николом Пашиняном с целью смягчить существующую напряженность посредством диалога политических сил».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пашинян отверг призывы к диалогу, которые прозвучали как от самого Саркисяна, так и от премьер-министра Сержа Саргсяна и первого-вице премьера Карена Карапетяна. Пашинян заявил, что готов вести диалог только относительно условий отставки Сержа Саргсяна.

После того, как Армен Саркисян впервые озвучил призыв к диалогу, Пашинян потребовал от Саркисяна представить справку об отказе от британского гражданства.

Напомним, что когда в начале марта 2018 года Саркисян избирался парламентом на должность президента, Пашинян потребовал от него представить справку о том, что он действительно отказался от британского гражданства, которую Саркисян так и не представил.

Сегодня, 21 апреля, президент Армении Армен Саркисян в связи со сложившейся в стране ситуацией выступил с заявлением, в котором вновь выразил готовность встретиться с депутатом Национального собрания Армении Николом Пашиняном «с целью смягчения существующей в стране напряженности посредством диалога политических сил»:

«Дорогие соотечественники, я выражаю глубокую озабоченность в связи со сложившейся ситуацией в республике. Нетерпимость, которая висит в воздухе, достигла своего пика. Меня глубоко беспокоит отказ от предложения начать диалог, что может привести к столкновению.

Поэтому обращаюсь ко всем с призывом — на мгновение остановиться и трезво рассудить, к каким последствиям может привести это противостояние. Это не политический призыв, я обращаюсь к вам как родитель, как родственник и как армянин. Призываю всех перед тем, как сделать любой шаг, проявлять крайнюю сдержанность и ответственность, строго следовать букве и духу закона, не выходить за рамки прав и обязанностей гражданина Армении, не выходить за рамки ваших официальных полномочий.

Если политическое требование, каким бы обоснованным оно ни казалось, подвергает опасности здоровье и жизнь человека, то становится просто бессмысленным. К сожалению, у нас есть подобный опыт, и мы не позволим, чтобы все это вновь повторилось. Не будет победителей и проигравших, пострадаем мы все, пострадает страна. Необходимо снизить уровень напряженности. Нельзя позволить, чтобы разрыв между сторонами стал непреодолимым.

Потому я готов встретиться с депутатом парламента Армении Николом Пашиняном с целью смягчения существующей в стране напряженности посредством диалога политических сил», — говорится в заявлении президента Армении.

В Армении уже девятый день продолжаются массовые акции протеста против того, что экс-президент Армении Серж Саргсян после десяти лет правления в апреле стал премьер-министром. Ранее он уже успел позаботиться об изменении Конституции и переходе Армении на парламентскую форму правления, что позволило ему сохранить все властные полномочия в своих руках.