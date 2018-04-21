Челябинск, 25 августа, 2017, 20:56 — ИА Регнум. Меры воздействия применят к собственникам неиспользуемой земли сельскохозяйственного назначения в Челябинской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

В Челябинской области более 22% (666,7 тыс. гектаров) пашни пребывает в заброшенном состоянии. Контролирующие органы заявляют о том, что применяют меры воздействия на собственников с целью побудить их начать обрабатывать землю либо отказаться от нее. С начала 2017 года ведомством было выявлено 56 случаев длительного (более трёх лет) неиспользования земельного участка в сельскохозяйственном обороте. Из них по 16-ти случаям составлены административные протоколы, выданы предписания об устранении нарушений, взыскано штрафов на сумму 157,3 тыс. рублей.

Помимо административных наказаний, по двум материалам отправлена корреспонденция в региональный минсельхоз для составления исковых заявлений на изъятие земли у собственников площадью 16,8 гектаров. Ожидается положительное решение суда, так как имеется подобная практика. В 2016 году по материалам Россельхознадзора суд принял решение об изъятии двух участков площадью 39,8 гектаров.

Вместе с тем применяемые меры оказывают влияние на собственников. В 2017 году в трёх случаях земля была возвращена в сельхозоборот. Однако большинство собственников попросту отказываются от земли. В 114 случаях долго неиспользуемые участки земли сельхозназначения общей площадью 2490 гектаров были добровольно возвращены государству.

Возврату земли способствует еще одна мера воздействия — повышение налоговой ставки в пять раз, с 0,3% до 1,5% от кадастровой стоимости участка. Так, по итогам 2016 года 40 собственникам были начислены налоги на общую сумму 2 млн 532 тыс. рублей. Платежи поступят в бюджеты муниципалитетов.

Отметим, 5 млн 177 тыс. гектаров или 58% площади Челябинской области — это земли сельскохозяйственного назначения. Из них 4 млн 710 тыс. гектаров — сельскохозяйственные угодья. Больше половины всех земель сельхозназначения в области, 2 млн 935,7 тыс. гектаров, — пашня, из них 666,7 тыс. гектаров — не обрабатывается.

Добавим, в 2017 году на Южном Урале была увеличена площадь посевов. Правда, всего на 1000 гектаров.

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