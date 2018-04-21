Остановка КНДР ядерных испытаний «закладывает хорошую основу»
Москва, 21 апреля, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Остановку КНДР ядерных испытаний в Госдуме назвали хорошей новостью, но не считают это результатом санкционного давления, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля.
«Я не считаю отказ КНДР от проведения дальнейших ядерных испытаний результатом санкционного давления и угроз Запада. Сейчас не должно быть с их стороны никакого покровительственного тона или очередных провокаций в адрес Пхеньяна. Тогда можно будет говорить о новом этапе начале деэскалации и процесса мирного урегулирования на Корейском полуострове», — сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Он уверен, что остановкой ядерных испытаний Пхеньян доказывает свою приверженность международному праву и выполняет волю Организации объединённых наций.
«Это закладывает хорошую основу для дальнейшего проведения двухсторонних переговоров и с президентом Южной Кореи, и с президентом США», — заключил депутат.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Северная Корея прекращает все ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет — решение было принято на пленуме ЦК Трудовой партии КНДР. Таким образом, Пхеньян присоединяется к международным усилиям по глобальному ядерному разоружению.