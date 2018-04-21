Москва, 21 апреля, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Остановку КНДР ядерных испытаний в Госдуме назвали хорошей новостью, но не считают это результатом санкционного давления, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля.

Gilad Rom Флаг КНДР

«Я не считаю отказ КНДР от проведения дальнейших ядерных испытаний результатом санкционного давления и угроз Запада. Сейчас не должно быть с их стороны никакого покровительственного тона или очередных провокаций в адрес Пхеньяна. Тогда можно будет говорить о новом этапе начале деэскалации и процесса мирного урегулирования на Корейском полуострове», — сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Он уверен, что остановкой ядерных испытаний Пхеньян доказывает свою приверженность международному праву и выполняет волю Организации объединённых наций.

«Это закладывает хорошую основу для дальнейшего проведения двухсторонних переговоров и с президентом Южной Кореи, и с президентом США», — заключил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Северная Корея прекращает все ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет — решение было принято на пленуме ЦК Трудовой партии КНДР. Таким образом, Пхеньян присоединяется к международным усилиям по глобальному ядерному разоружению.