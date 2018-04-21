Более ста участков затоплено паводком в Тихвине Ленинградской области
Тихвин, Ленинградская область, 21 апреля, 2018, 12:00 — ИА Регнум. В городе Тихвин Ленинградской области из-за весеннего половодья произошло подтопление придомовых территорий. Поднявшаяся вода подтопила уже 102 придомовых участка и часть автомобильных дорог на шести улицах города, сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ленинградской области.
Жилые дома от подтопления не пострадали. Тем не менее, уже развёрнуты пункты временного размещения, организована эвакуация тех, кто в этом нуждается.
«Для оказания помощи населению в доставке продуктов питания, медикаментов и питьевой воды в зоне подтопления организовано дежурство специалистов МЧС на автомобилях повышенной проходимости и плавсредствах», — отмечают в областном Главке МЧС.
Сотрудники ведомства вместе с представителями местной администрации ведут постоянный мониторинг уровня воды и обход домов, информируя жителей о сложившейся ситуации.
Из-за подтопления закрыто движения автотранспорта по улицам Гагарина и Советская Автотранспорт и автобусы пущены в объезд, по улице Римского-Корсакова, с ограничением скоростного режима.
Оперативные службы работают в режиме повышенной готовности, создан оперативный штаб.
Как сообщало ИА REGNUM, помимо Тихвина, в связи с паводком подтопление дорог и жилых зон также отмечено в городе Тосно, Бокситогорском, Волховском, Всеволожском районах Ленобласти.
Как сообщили в правительстве Ленинградской области, пожарно-спасательные гарнизоны приведены в режим повышенной готовности. Проверено состояние техники и плавсредств, идут обходы населенных пунктов, расположенных у водных объектов.
Во всех районах Ленобласти подготовлены пункты временного размещения людей, определены схемы снабжения жителей водой и питанием. В потенциально опасных зонах дежурят спасатели и добровольцы.
«В настоящий момент жители домов, оказавшиеся в зоне незначительного подтопления, от эвакуации отказываются. Угрозы жизни и здоровью людей, находящихся в населённых пунктах нет. Мобильная связь в районах устойчивая», — заявили в областном правительстве.