Тихвин, Ленинградская область, 21 апреля, 2018, 12:00 — ИА Регнум. В городе Тихвин Ленинградской области из-за весеннего половодья произошло подтопление придомовых территорий. Поднявшаяся вода подтопила уже 102 придомовых участка и часть автомобильных дорог на шести улицах города, сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Томас Гарт Бентон. Наводнение. 1951

Жилые дома от подтопления не пострадали. Тем не менее, уже развёрнуты пункты временного размещения, организована эвакуация тех, кто в этом нуждается.

«Для оказания помощи населению в доставке продуктов питания, медикаментов и питьевой воды в зоне подтопления организовано дежурство специалистов МЧС на автомобилях повышенной проходимости и плавсредствах», — отмечают в областном Главке МЧС.

Сотрудники ведомства вместе с представителями местной администрации ведут постоянный мониторинг уровня воды и обход домов, информируя жителей о сложившейся ситуации.

Из-за подтопления закрыто движения автотранспорта по улицам Гагарина и Советская Автотранспорт и автобусы пущены в объезд, по улице Римского-Корсакова, с ограничением скоростного режима.

Оперативные службы работают в режиме повышенной готовности, создан оперативный штаб.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо Тихвина, в связи с паводком подтопление дорог и жилых зон также отмечено в городе Тосно, Бокситогорском, Волховском, Всеволожском районах Ленобласти.

Как сообщили в правительстве Ленинградской области, пожарно-спасательные гарнизоны приведены в режим повышенной готовности. Проверено состояние техники и плавсредств, идут обходы населенных пунктов, расположенных у водных объектов.

Во всех районах Ленобласти подготовлены пункты временного размещения людей, определены схемы снабжения жителей водой и питанием. В потенциально опасных зонах дежурят спасатели и добровольцы.

«В настоящий момент жители домов, оказавшиеся в зоне незначительного подтопления, от эвакуации отказываются. Угрозы жизни и здоровью людей, находящихся в населённых пунктах нет. Мобильная связь в районах устойчивая», — заявили в областном правительстве.