Москва, 21 апреля, 2018, 08:10 — ИА Регнум. В Совфеде в объявлении о завершении программы ядерных ракетных испытаний КНДР видят больше хорошего, чем плохого.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о завершении программы ядерных и ракетных испытаний и готовности к мирному взаимодействию с окружающим миром ради развития национальной экономики.

«Хорошего в этой новости гораздо больше, чем плохого (последнее, пожалуй, только в том, что у Северной Кореи, возможно, действительно появилось дееспособное оружие массового поражения)», — написал в соцсети глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв, отметив шанс на деэскалацию напряжённости.

Сенатор уверен, что США припишут результат себе. Однако, рассуждает он, точка пока не поставлена.

«Решений пленума ЦК ТПК недостаточно. Чтобы подтвердить изменение не тактики, но стратегии взаимоотношений с окружающим миром, КНДР предстоит вернуться в режим Договора о нераспространении ядерного орудия и возобновить полномасштабное сотрудничество с МАГАТЭ. После этого станет возможной отмена санкций, введённых Советом Безопасности ООН, и нормализация сотрудничества Северной Кореи с соседями, включая Россию», — указал Косачёв.

Для нормализации ситуации на Корейском полуострове нынешних решений Пхеньяна недостаточно, считает парламентарий. По его мнению, нужны оперативные и, по возможности, демонстративные встречные меры со стороны Вашингтона: прекращение агрессивной и уничижительной риторики, признание суверенных прав КНДР на собственное развитие, отказ от угроз смены власти в этой стране через внешнее вмешательство, сворачивание военной активности у границ Северной Кореи, восстановление политического диалога.

Косачёв хочет верить, что запланированные на ближайшее время саммиты между Северной и Южной Кореями, а также между Северной Кореей и США теперь точно состоятся.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, параллельно с отказом от ядерных испытаний в качестве основного стратегического курса в КНДР провозглашено развитие экономики.