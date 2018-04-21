Вашингтон, 21 апреля, 2018, 07:57 — ИА Регнум. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США выпустило распоряжение провести срочную проверку всех двигателей, установленных на самолетах Boeing-737. Соответствующее заявление распространила накануне, 2о апреля пресс-служба ведомства.

airlinereporter.com Завод Боинг

В распоряжении ФАУ сказано, что в течение 20 дней должна быть проведена ультразвуковая дефектоскопия тех двигателей, с помощью которых было совершено как минимум 30 тыс. взлетов и посадок.

По оценкам компании CFM Intarnational, которая и производит данные силовые агрегаты, проверка затронет 352 двигателя в США и 681 в остальных странах.

При этом всего в США эксплуатируется примерно 1 тыс. двигателей CFM56−7B — по два на каждом Boeing-737. В других странах этих двигателей больше — около 6,4 тыс.

Известно, что срочная проверка организована после инцидента, произошедшего 18 апреля. Тогда у пассажирского самолета Boeing-737 авиакомпании Southwest Airlines на высоте 10 тыс. метров взорвался левый двигатель.

Произошла разгерметизация салона, одна из пассажирок была практически затянута в разбившийся иллюминатор. Другим пассажирам удалось втянуть её обратно, однако уже после аварийной посадки она скончалась в больнице от многочисленных травм.