ООН: Денег на гуманитарную помощь для украинцев нет
Нью-Йорк, США, 21 апреля, 2018, 07:34 — ИА Регнум. В распоряжении гуманитарных агентств Организации Объединённых Нацийв текущем году есть лишь 3% от суммы, необходимой для оказания гуманитарной помощи жителям юго-востока Украины. Об этом накануне, 29 апреля, сообщил координатор гуманитарных программ ООН по Украине Нил Уолкер.
Он рассказал, что по оценкам Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, в 2018 году гуманитарным организациям необходимо $187 млн для проведения гуманитарных миссии на Украине. Однако на данный момент эта программа практически не получила никаких средств.
«Сегодня я призываю государства-члены проявить солидарность с пострадавшими от конфликта людьми на Украине и срочно отреагировать на нехватку 97% средств», — сказал Уолкер.
Он также отметил, что снова призывает стороны конфликта принимать меры для соблюдения международного гуманитарного права. В частности, речь идёт о защите мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры.
Всего по оценкам Управления по координации гуманитарных вопросов ООН конфликт на Украине затронул 4,4 млн человек, из них как минимум 3,4 млн нуждаются в помощи и защите. Наиболее уязвимыми считаются 2,3 млн пожилых, женщин и детей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2014 года бандеровцы и их приспешники захватили власть на Украине насильственным путём. В Донбассе люди выразили несогласие с государственным переворотом и проводили мирные акции протеста. Новая власть бросила против них вооруженные силы — города Донбасса стала бомбить фронтовая авиация.
Жители Донбасса были вынужден взяться за оружие, чтобы отстоять свою свободу.