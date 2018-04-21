Сеул, 21 апреля, 2018, 06:08 — ИА Регнум. Решение Северной Кореи закрыть ядерный полигон и отказаться от испытаний ядерного оружия и баллистических ракет приближает денуклеаризацию Корейского полуострова, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, сообщает Yonhap.

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Комментируя заявление лидера Северной Кореи Ким Чен Ына об отказе от развития ядерной программы, Мун сказал:

«Решение Северной Кореи — это значительный прогресс в деле денуклеаризации Корейского полуострова, чего желает весь мир».

Южнокорейский лидер отметил, что Пхеньян сделал шаг навстречу переговорам с Сеулом и Вашингтоном.

Отметим, что Ким Чен Ын собирается провести встречи с главами Южной Кореи и США. 20 апреля в Сеуле заявили, что между лидерами Севера и Юга установлена прямая телефонная связь.

Читайте подробнее: Между лидерами Южной Кореи и КНДР установлена прямая линия связи

Напомним, 20 апреля Ким объявил о сворачивании ядерной программы и о новом курсе Пхеньяна, нацеленном на улучшение жизни сограждан в рамках развития социалистической экономики КНДР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп через Twitter похвалил решение Кима и сказал, что очень ждет переговоров с ним. Дата встречи двух лидеров пока не названа.