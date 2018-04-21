Москва, 21 апреля, 2018, 05:06 — ИА Регнум. Объем гуманитарной помощи жителям Восточной Гуты (Сирия), пострадавшим от террористов, должен быть существенно увеличен, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Проблемы Восточной Гуты обсуждались на переговорах российского министра Сергея Лаврова и спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой 20 апреля в Москве.

В ходе встречи стороны обсуждали операцию в Восточной Гуте по очистке региона от боевиков, которую провела Сирийская арабская армия (САА) при участии ВКС РФ. В результате территория освобождена от террористов, а жители возвращаются к мирной жизни.

«Подчеркнута стоящая перед международным сообществом задача срочного наращивания гуманитарной помощи мирным жителям, пострадавшим от произвола террористов», — сообщили в МИД РФ.

Напомним, встреча Лаврова с де Мистурой состоялась в Москве 20 апреля. Участники переговоров обменялись мнениями вопросам сирийского урегулирования «с акцентом на дальнейшую интенсификацию усилий по реализации итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи».

Отметим, то анклав Восточная Гуты (одна из четырех зон деэскалации) был освобожден от боевиков 14 апреля в ходе операции «Дамасская сталь», которую проводила САА. Россия, помимо участия ВКС РФ для ликвидации боевиков, явилась инициатором и организатором гуманитарных коридоров для вывода мирных жителей из анклава.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров по итогам встречи заявил, что ракетный удар США, Великобритании и Франции по Сирии, совершенный в ночь на 14 апреля 2018 года, фактически стал ударом по тем результатам, которых удалось добиться в мирном урегулировании ситуации в САР.