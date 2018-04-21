Вашингтон, 21 апреля, 2018, 03:08 — ИА Регнум. Закрытие ядерного полигона Пунгери (провинция Северный Хамген, КНДР) и сворачивание ядерной программы Северной Кореи — это хорошая новость для всего мира, написал американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Комментируя заявление лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о начале ядерного разоружения, Трамп написал:

«Это очень хорошая новость для Северной Кореи и всего мира — большой прогресс!»

Американский лидер в связи со случившимся отметил, что его очень вдохновляет предстоящая встреча с Кимом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 апреля Ким Чен Ын объявил, что Пхеньян взял курс на улучшение жизни своих граждан, для чего потребуется мобилизация материальных и человеческих ресурсов, которые до сих пор в существенной степени тратились на развитие ядерной программы.

В связи с этим курсом, проводимым в рамках социалистической экономики, Пхеньян решил отказаться от дальнейших испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. Полигон Пунгери, на котором северокорейскими ядерщиками испытывалась водородная бомба, будет закрыт.

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Напомним, Трамп и Ким готовятся к личной встрече, дата и место проведения которой пока не объявлены. Эксперты полагают, что Трамп хочет предложить Киму ядерную сделку: отмену санкций в обмен на сворачивание ядерной программы.

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