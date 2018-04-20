Москва, 21 апреля, 2018, 02:03 — ИА Регнум. Ракетно-бомбовые удары, нанесенные США, Великобританией и Францией по Сирии в ночь на 14 апреля 2018 года, были нацелены на срыв межсирийского урегулирования, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров по итогам переговоров с де Мистурой отметил, что с момента последней встречи, которая состоялась в Москве в конце марта, «произошли достаточно серьезные события».

Встреча 20 апреля 2018 года происходит «в очень сложный и острый момент в развитии ситуации в Сирии и вокруг нее», подчеркнул российский министр.

«Имею в виду, конечно же, последствия того, что произошло 14 апреля, когда США, Великобритания и Франция нанесли ракетно-бомбовые удары по многим объектам в САР», — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что удар по Сирии был нанесен в нарушение норм международного права и под абсолютно сфабрикованными предлогами. Действия стран-агрессоров многое осложнили в направлении урегулирования сирийкой проблемы.

«После сочинского Конгресса, саммита президентов России, Турции и Ирана в Анкаре 4 апреля сего года мы очень близко подошли к тому, чтобы возобновить в Женеве реальный межсирийский диалог, прежде всего по конституционной реформе, поэтому 3 упомянутых мною страны 14 апреля бомбили не только выдуманные химические объекты, но и переговоры в Женеве», — подчеркнул Лавров.

Российский дипломат отметил, что как он, так и де Мистура считают безальтернативным политико-дипломатический формат решения сирийской проблемы — на основе резолюции 2254 СБ ООН и решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

В этой резолюции, отметил Лавров, указаны 12 ключевых принципов урегулирования ситуации в Сирии, изначально выдвинутые де Мистурой. В основе этих принципов лежит уважение к суверенитету и территориальной целостности Сирии.

Напомним, переговоры по ситуации в Сирии между Лавровым и де Мистурой состоялись в Москве 20 апреля.