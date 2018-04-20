Оппозиция считает, что Серж Саргсян потерял поддержку России
Ереван, 21 апреля, 2018, 00:52 — ИА Регнум. Серж Саргсян потерял поддержку также и России. Об этом заявил лидер оппозиционного движения, которое выступает против премьерства эск-президента Армении Сержа Саргсяна, Никол Пашинян, выступая на многолюдном митинге на площади Республики в Ереване. Таким образом Пашинян прокомментировал заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Пашинян назвал это заявление «довольно сдержанным». «Это очень важное заявление. Это означает, что Серж Саргсян потерял поддержку также и России», — сказал он.
19 апреля в ходе брифинга, комментируя проходящие в Ереване акции протеста, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: «Мы убеждены, что ситуация в дружественной Армении будет урегулирована демократическим путем, в правовом поле».
«И после этого выглядит просто смешно, когда агонизирующая власть Сержа Саргсяна предлагает нам диалог? Диалог не ведут с политическим трупом. Серж Саргсян — политический труп!», — заявил Пашинян.
В Ереване уже восьмой день продолжаются массовые акции протеста против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром Армении. Демонстранты блокируют улицы, мосты, правительственные здания.
20 апреля акции протеста были наиболее многолюдными. Митингующие перекрыли около двух десятков улиц и магистралей как в Ереване, так и в других городах Армении. К середине дня стало ясно, что полиция не контролирует ситуацию в столице Армении, даже несмотря на то, что было задержано около 300 митингующих.
На вечернем митинге 20 апреля в центре Еревана собралось по приблизительным данным около 25−30 тысяч человек.