Ереван, 21 апреля, 2018, 00:52 — ИА Регнум. Серж Саргсян потерял поддержку также и России. Об этом заявил лидер оппозиционного движения, которое выступает против премьерства эск-президента Армении Сержа Саргсяна, Никол Пашинян, выступая на многолюдном митинге на площади Республики в Ереване. Таким образом Пашинян прокомментировал заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Акоп Карапетян Полицейский поднимает фотографию Сержа Саргсяна

Пашинян назвал это заявление «довольно сдержанным». «Это очень важное заявление. Это означает, что Серж Саргсян потерял поддержку также и России», — сказал он.

19 апреля в ходе брифинга, комментируя проходящие в Ереване акции протеста, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: «Мы убеждены, что ситуация в дружественной Армении будет урегулирована демократическим путем, в правовом поле».

«И после этого выглядит просто смешно, когда агонизирующая власть Сержа Саргсяна предлагает нам диалог? Диалог не ведут с политическим трупом. Серж Саргсян — политический труп!», — заявил Пашинян.

В Ереване уже восьмой день продолжаются массовые акции протеста против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром Армении. Демонстранты блокируют улицы, мосты, правительственные здания.

20 апреля акции протеста были наиболее многолюдными. Митингующие перекрыли около двух десятков улиц и магистралей как в Ереване, так и в других городах Армении. К середине дня стало ясно, что полиция не контролирует ситуацию в столице Армении, даже несмотря на то, что было задержано около 300 митингующих.

На вечернем митинге 20 апреля в центре Еревана собралось по приблизительным данным около 25−30 тысяч человек.