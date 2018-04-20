Тирасполь, 21 апреля, 2018, 00:48 — ИА Регнум. Молдавские таможенники, разместившиеся на украинском пограничном посту «Кучурган» на границе с Приднестровьем в рамках начавшего работу совместного контроля границы, задержали групп с медикаментами, направлявшийся в Приднестровскую Молдавскую Республику. Как передает корреспондент ИА REGNUM, на встрече с главой Миссии ОБСЕ в Кишиневе Майклом Скэнланом президент ПМР Вадим Красносельский сказал, что молдавский силовики «ничего толком не объяснили», а потом отпустили груз с формулировкой «в виде исключения».

Лекарства

Задержанный груз медикаментов следовал из Одессы в Тирасполь. Молдавские таможенники требовали утилизировать лекарства, так как товар не был зарегистрирован в Молдавии Более 60% медико-фармацевтических препаратов, которые завозят в Приднестровье, не зарегистрированы в Молдавии, и согласно молдавскому законодательству они должны быть уничтожены. В итоге машину с медикаментами пропустили лишь через семь часов после длительных переговоров.

«Планируется введение контроля в отношении физических лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность. То есть применяются реальные рычаги давления. По большому счету, создаются новые блокадные условия существования Приднестровья», — отметил Вадим Красносельский.

Он напомнил, что ранее молдавские политики, в том числе президент Молдавии Игорь Додон, говорили о том, что никаких ограничений перемещения через данный пост не будет и этот вопрос к экономике не имеет никакого отношения, но уже сегодня проблемы возникают. Запуск очередной фазы совместного контроля Молдавии и Украины в пункте пропуска «Кучурган», по его словам, — вызов, который может значительно осложнить переговорный процесс.

Красносельский добавил, что под угрозой находится экономическая безопасность ПМР. На ближайшее время запланировано заседание Совета безопасности республики по проблеме совместного контроля, в ходе которого будут проработаны дальнейшие действия и возможные ответные меры, принятие которых потребуется при том или ином развитии событий.

О новых блокадных действиях Молдавии был проинформирован и МИД России. Глава приднестровского МИД Виталий Игнатьев в Москве встретился с послом по особым поручениям МИД РФ Сергеем Губаревым. Игнатьев проинформировал российских коллег о негативных последствиях запуска очередной фазы совместного молдавско-украинского контроля в пункте пропуска «Кучурган».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля Молдавия и Украина приступили к осуществлению полномасштабного совместного погранично-таможенного контроля на пункте перехода «Кучурган — Первомайск» приднестровско-украинской границы. На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения о совместном контроле на границе.

Создание совместных пограничных пунктов на приднестровско-украинской границе (на территории Украины) означает введение полной пограничной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее достигнутых договоренностей. По подсчетам приднестровских властей, это нанесет прямой ущерб экономике ПМР в размере около $40 млн, а также оставит без работы и средств к существованию около 10% населения республики.