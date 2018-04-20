Таиз, Йемен, 20 апреля, 2018, 23:37 — ИА Регнум. В результате бомбардировки «правительственной коалиции» во главе с Саудовской Аравией на юго-западе Йемена погибли 20 мирных жителей, 20 апреля передает агентство Reuters.

Петер Пауль Рубенс. Избиение невинных. 1611-1612

По сообщениям очевидцев, бомба саудитов попала в автомобиль, в котором находились 20 человек, все они — гражданские лица.

Опознать удалось только шестерых жертв бомбардировки, остальные тела обуглены до неузнаваемости.

Напомним, три года войны в Йемене унесли жизни более 10 тыс. мирных жителей. Большая часть жертв вызвана бомбардировками «правительственной коалиции».

Только в 2017 году организация Human Rights Watch насчитала в Йемене 87 ударов «коалиции» по гражданским объектам — школам, больницам, мечетям.