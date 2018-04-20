Ереван, 20 апреля, 2018, 21:48 — ИА Регнум. «Мы готовы обсудить уход Сержа Саргсяна, сроки подачи в отставку и связанные с этим некоторые условия. Должен сказать, что мы не требуем мести. Чем раньше Саргсян подаст в отставку, тем выгоднее это будет для него и Армении», — заявил на митинге организатор массовых протестов в Ереване, оппозиционный депутат парламента Никол Пашинян.

Sputnik / Asatur Yesayants

Он также спрогнозировал дальнейшее развитие политических событий. Согласно Пашиняну: «Серж Саргсян подает в отставку с поста премьера, парламент выбирает премьером кандидата от народа, формируется временное правительство. Далее. По закону, через 20 дней после назначения премьера парламент должен одобрить программу правительства. Когда формируется временное правительство, по политическому договору парламент не принимает программу правительства, после чего назначаются новые выборы в парламент».

Пашинян заверил собравшихся, что они готовы обсудить пункты этой программы с правящей партией с целью плавной передачи власти народу. Однако он озвучил одно предусловие: результаты внеочередных выборов в парламент не должны быть оспорены никем.

Параллельно митингу на площади Республики протестующие перекрыли дорогу из Еревана в аэропорт.

Организованные Пашиняном протесты все больше парализуют жизнь армянской столицы. 20 апреля протестующие перекрыли дорогу автомобилю министра обороны страны, и его участь разделяют автомобилисты столицы и общественный транспорт.