Москва, 21 апреля, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Оценка результативности атаки с американской и сирийской стороны диаметрально противоположны. Сирийские военные отрапортовали о отражении атаки, причем комплексы ПВО российского и советского производства, находящиеся на вооружении сирийской армии, показали высокую результативность. Цели поразили даже устаревшие советские установки, за исключением ЗРК С-200. Американская сторона заявила, что 105 ракет поразили 3 запланированные цели, а сирийское ПВО отработало впустую. В качестве подтверждения американская сторона представила спутниковые фотографии объектов до и после налета. Против сирийской версии также говорят неправдоподобный отчет о работе комплексов «Стрела-10» и отсутствие подтвержденных обломков в количестве, соответствующем 71 сбитой ракете.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп-агрессор

Вероятно, правда находится где-то посередине, а количество сбитых ракет около 20. Политические же результаты этой атаки таковы: американский удар по Сирии, заведомо не обладающей по данным международной организации ОЗХО химическим оружием, имеет все признаки военного преступления — ведь удары наносились и по объектам в черте города. Имиджевые потери Москвы оказались велики. Очередной удар по союзнику, оставленный без ответа, может только и дальше распалять агрессора, который продолжит искать «красную черту». А ее пока в действиях России не просматривается.

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