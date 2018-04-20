Регистрация домашних животных будет платной, но не всегда обязательной
Москва, 20 апреля, 2018, 18:00 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на защиту животных, намерены внести в Госдуму председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.
«Предполагается решение вопросов, связанных с содержанием опасных животных в квартирах — от тигров до крокодилов, а также собак бойцовских пород», — сообщил Володин журналистам.
Законодатели намерены прописать требования к содержанию опасных животных.
Согласно инициативе, владельцы таких опасных животных должны будут в обязательном порядке их зарегистрировать.
Кроме того, по словам спикера Госдумы, инициатива предполагает добровольную регистрацию домашних животных — кошек и собак.
«Мы не пойдем по пути обязательной регистрации (кошек и собак), она будет только добровольной», — заверил Володин.
Инициатива будет внесена после 15 мая. Регистрация животных будет платной.
Таким образом парламентарии хотят ускорить принятие наиболее актуальных положений законопроекта об ответственном обращении с животными.