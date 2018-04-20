Москва, 20 апреля, 2018, 18:00 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на защиту животных, намерены внести в Госдуму председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

Домашнее животное

«Предполагается решение вопросов, связанных с содержанием опасных животных в квартирах — от тигров до крокодилов, а также собак бойцовских пород», — сообщил Володин журналистам.

Законодатели намерены прописать требования к содержанию опасных животных.

Согласно инициативе, владельцы таких опасных животных должны будут в обязательном порядке их зарегистрировать.

Кроме того, по словам спикера Госдумы, инициатива предполагает добровольную регистрацию домашних животных — кошек и собак.

«Мы не пойдем по пути обязательной регистрации (кошек и собак), она будет только добровольной», — заверил Володин.

Инициатива будет внесена после 15 мая. Регистрация животных будет платной.

Таким образом парламентарии хотят ускорить принятие наиболее актуальных положений законопроекта об ответственном обращении с животными.