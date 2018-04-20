Москва, 20 апреля, 2018, 17:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 20 апреля провёл совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и его первым заместителем — начальником Генерального штаба Вооружённых сил Валерием Герасимовым, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин, Сергей Шойгу и Валерий Герасимов

Как уточняется, в ходе встречи «обсуждались вопросы военного строительства». Шойгу и Герасимов доложили главе государства о ходе и результатах учений в Дальневосточном федеральном округе.

Кроме этого, затрагивались некоторые аспекты ситуации в Сирии.

Сообщается, что по итогам встречи Владимиром Путиным принято решение о проведении в середине мая в Сочи очередной сессии совещаний с представителями армии и военно-промышленного комплекса.

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу регулярно докладывает главе государства всю оперативную обстановку по Сирии.