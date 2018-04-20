Путин провёл совещание с главой Минобороны и начальником Генштаба ВС России
Москва, 20 апреля, 2018, 17:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 20 апреля провёл совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и его первым заместителем — начальником Генерального штаба Вооружённых сил Валерием Герасимовым, сообщает пресс-служба Кремля.
Как уточняется, в ходе встречи «обсуждались вопросы военного строительства». Шойгу и Герасимов доложили главе государства о ходе и результатах учений в Дальневосточном федеральном округе.
Кроме этого, затрагивались некоторые аспекты ситуации в Сирии.
Сообщается, что по итогам встречи Владимиром Путиным принято решение о проведении в середине мая в Сочи очередной сессии совещаний с представителями армии и военно-промышленного комплекса.
Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу регулярно докладывает главе государства всю оперативную обстановку по Сирии.