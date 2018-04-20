Эстония, 17 января, 2007, 16:41 — ИА Регнум. Город Кохтла-Ярве (Северо-Восток Эстонии) развивает культурные связи с Санкт-Петербургом. Городское управление намерено заключить партнерское соглашение с Всероссийским музеем Александра Пушкина. Об этом ИА REGNUM сегодня, 17 января, сообщили в городской мэрии.

Соответствующие переговоры делегация Кохтла-Ярве провела 15-16 января в Санкт-Петербурге. Представители объединения художников Кохтла-Ярве, которые также были в составе делегации, предложили ряд совместных проектов с другими культурными учреждениями Санкт-Петербурга, в том числе с Институтом живописи, скульптуры и архитектуры имени Ивана Репина, - проведение мастер-классов, организацию студенческой практики, открытие различных выставок.

Напомним, в 2005 году был открыт виртуальный филиал Русского музея в Кохтла-Ярве, Он позволяет через интернет знакомиться с богатейшими собраниями и коллекциями музея, участвовать в образовательных и культурных программах, проводимых под эгидой музея.

Кохтла-Ярве получил статус города в 1946 году, когда было принято решение о строительстве общесоюзного центра по добыче и переработке горючего сланца. В городе проживает 45 700 человек, абсолютное большинство которых - русские по национальности.