Астана, 23 апреля, 2018, 05:06 — ИА Регнум. Насколько оправданы претензии со стороны России, звучащие в адрес Казахстана, воздержавшегося в процессе голосования в ООН по проекту резолюции по Сирии, предложенному РФ. Стоит ли винить в таком развитии событий Казахстан без тщательного рассмотрения его позиции, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Марат Шибутов.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Казахстан на карте мира

Казахстан предоставляет важную переговорную площадку, начиная с переговоров в Астане, где встречаются представители сирийской оппозиции и законного правительства Сирии при поддержке стран-гарантов России, Ирана и Турции. Как организатору переговоров Казахстану нельзя терять свой статус, резко поддерживая ту или иную сторону. Хотя его заявления о поддержке России, имевшие место и отдельно, и совместно с другими странами — членами ОДКБ, казалось бы, должны были уберечь его от острой критики по сирийскому вопросу со стороны Москвы.

Шумиху по поводу «отхода» Казахстана от своих союзников можно объяснить с точки зрения, высказанной, например, политологом, директором по международным проектам Института национальной стратегии России Юрием Солозобовым. Он считает, что в отношениях стран постсоветского пространства существует коммуникационный разрыв, связанный с «отсутствием интереса друг к другу». И если присмотреться внимательнее, то становится очевидным, что отношения между странами на постсоветском пространстве формируются за счет давно устаревших стереотипов. Это не может не сказываться в худшую сторону как на эффективности взаимодействия, в том числе и торгово-экономического, так и на взаимопонимании в политическом пространстве.

Как же избежать такого опасного способа договариваться, демонстрирующего отсутствие понимания реальной ситуации и перспективы, в будущем? Читайте в статье: Поведение Казахстана в Совбезе ООН: что знают в России о братской стране?

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