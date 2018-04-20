Ялта, Крым, 20 апреля, 2018, 16:41 — ИА Регнум. Корпорация развития Севастополя создаст территории опережающего развития в Балаклаве, Инкермане и Орловке. Об этом во время Ялтинского международного экономического форума заявил гендиректор организации Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Развитие Севастополя заключается в том, чтобы в короткие сроки увеличить туристический поток. Для этого мы предлагаем создать в трёх муниципалитетах режим территории опережающего развития и свободного порта: Балаклаве, Инкермане и Орловке», — отметил глава корпорации, подчеркнув, что на следующей неделе этот вопрос будет обсуждаться с директором департамента Минэкономразвития РФ.

По его мнению, для развития центра международного яхтенного туризма в балаклавской бухте необходимы комфортные, льготные условия для бизнеса и яхтенных марин, поскольку нынешние законы некомфортны для иностранных владельцев яхт.

Устроит ли местных жителей такой вариант развития, Олег Николаев не уточнял.

В Инкермане он предлагает создать современный центр туризма, а в Орловке, расположенной у реки Кача, — крупный парк развлечений наподобие испанского парка «Порт Авентур».

Также отметим, что министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка вызвался помочь севастопольским властям помочь реализовать проекты ТОР.

«Главное — кто будет отвечать за работу с инвесторами на территориях. Необходима управляющая компания с соответствующими компетенциями, подобно Корпорации развития Дальнего Востока», — подчеркнул чиновник.

«В правительстве Севастополя есть скептики и есть сторонники нашей инициативы, но сегодня очевидно, что принятое то или иное нормативно правовое регулирование — это не догма, и от Севастополя, наоборот, ждут постоянного анализа и эффективных решений, если тот или иной закон не даёт ожидаемого эффекта», — сказал Николаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крымская свободная экономическая зона, в которой на сегодняшний день зарегистрировано более 1,7 тысячи участников, по словам чиновников, позволит создать в регионе десятки тысяч новых рабочих мест.

«В Крыму действует свободная экономическая зона, которая является важным инструментом для привлечения инвестиций в регион, поскольку предоставляет существенные конкурентные преимущества её участникам. Сегодня общий объём заявленных капитальных вложений участников по инвестиционным соглашениям составляет более 190 млрд рублей. В конечном итоге это позволит создать более 55 тысяч новых рабочих мест», — заявил на форуме в Ялте вице-премьер правительства России Дмитрий Козак.