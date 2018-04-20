Ялта, Крым, 20 апреля, 2018, 16:08 — ИА Регнум. Крымская свободная экономическая зона, в которой зарегистрированы более 1,7 тысячи участников, позволит создать в республике 55 тысяч новых рабочих мест. Об этом 20 апреля на пленарном заседании четвёртого Ялтинского международного экономического форума заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Козак, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Пристань. Крым

«В Крыму действует свободная экономическая зона, которая является важным инструментом для привлечения инвестиций в регион, поскольку предоставляет существенные конкурентные преимущества её участникам. Сегодня общий объём заявленных капитальных вложений участников по инвестиционным соглашениям составляет более 190 млрд рублей. В конечном итоге это позволит создать более 55 тысяч новых рабочих мест. 30 тысяч уже создано», — отметил Дмитрий Козак.

Он также сообщил, что федеральная власть постоянно совершенствует механизмы функционирования СЭЗ.

«В настоящее время правительством РФ внесено два законопроекта в Государственную думу о предоставлении дополнительных возможностей участникам зоны и повышении мер ответственности тех, кто соответствующие преференции получит», — подчеркнул вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник Крымской таможни Владимир Авраменко заявил в начале апреля о том, что участники свободной экономической зоны Крыма сэкономили на льготах по таможенным платежам в 2017 году 276 миллионов рублей.

«Всего в федеральный бюджет по итогам 2017 года уплачено порядка 500 миллионов рублей таможенных платежей. Льготы, которые были предоставлены участникам крымской СЭЗ, составили 276 млн рублей», — говорил Авраменко.

Он также отметил, что по итогам 2017 года участники СЭЗ пополнили бюджет Крыма на 9,4 млрд рублей, при этом внешнеэкономической деятельностью занимаются всего 29 резидентов из 1150.

Однако, по словам главы крымского регионального управления Федеральной налоговой службы Романа Наздрачёва, некоторые участники СЭЗ «перепутали её с оффшором», нарушают законы, пользуясь при этом налоговыми льготами, но не предоставляя документов по раздельному бухгалтерскому учёту и правомерности использования льгот.

Об этом: Доигрались: к участникам Свободной экономической зоны Крыма идёт налоговая

На федеральном уровне также обсуждается идея активного использования крымской СЭЗ в тяжёлом процессе возвращения российского капитала из-за границы.